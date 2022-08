Na Slovensku pribudli ďalšie prípady opičích kiahní: Čaká nás nová pandémia?! Mikas sa vyjadril

Na Slovensku pribudli ďalšie dva prípady opičích kiahní. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR tak k piatku eviduje celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

ÚVZ poukazuje, že ide o pomerne nízky počet, takže z takejto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. "Nateraz všetky osoby s laboratórne potvrdenými opičími kiahňami v SR sú v strednom veku. Dva prípady boli vo vekovej skupine 18 až 29 rokov a sedem prípadov vo vekovej skupine 30 až 39 rokov a tri prípady evidujeme vo vekovej skupine 40 až 49 rokov," spresnil hlavný hygienik.

Ľudia by sa podľa neho nemali spoliehať na to, že ak nepatria do skupiny obyvateľov najzasiahnutejšej európskou epidémiou opičích kiahní, tak sa ich ochorenie vôbec netýka. "Evidujeme výskyt ochorenia aj mimo štatisticky najzasiahnutejšej populácie," pripomína Mikas. Tiež upozorňuje, že prenos ochorenia je možný bez ohľadu na pohlavie jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu s infikovanou osobou či jej osobnými predmetmi.

Vo vzájomnej súvislosti ÚVZ doteraz eviduje dva prípady, v ostatných nateraz nebola zistená vzájomná súvislosť. Približne v polovici prípadov osoby uvádzali, že mali v relevantnom časovom období rizikový úzky kontakt s osobou, ktorej zdravotný stav nepoznali. ÚVZ upozorňuje, že ochorenie sa prenáša blízkym kontaktom, ktorý nemusí mať výlučne sexuálnu povahu. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi.

Opičie kiahne sú vírusovým zoonotickým ochorením. Inkubačný čas ochorenia je zvyčajne šesť až 13 dní, kolísať môže aj od piatich do 21 dní. Príznaky sa na začiatku podobajú chrípke. Infikované osoby pociťujú horúčku, únavu, bolesti svalov či zimnicu, neskôr sa pridá vyrážka typická pre opičie kiahne. K prenosu na ľudí dochádza kontaktom s infikovaným zvieraťom, človekom alebo predmetmi kontaminovanými biologickým materiálom obsahujúcim vírus opičích kiahní.