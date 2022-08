Zdravotnícki odborári sa búria: Množstvo komplikácií, na toto ministri pri písaní návrhu zabudli

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) upozorňuje, že návrh na zvýšenie platov sestrám vyvoláva viac otázok ako odpovedí a prináša nemalé komplikácie. Odborári poukazujú na otázku zvýšenia koeficientu pri ostatných zdravotníckych povolaniach a finančné krytie v štátnom rozpočte na budúci rok.

TASR stanovisko poskytol predseda zväzu Anton Szalay.

"Samozrejme, chceme, aby mali sestry vyššie platy. Návrh, ktorý predstavili ministri financií a zdravotníctva na tlačovej konferencii, však prináša celý rad komplikácií. Navyše pánom ministrom by sme radi pripomenuli, že vyššie platy si zaslúžia aj ďalší zdravotnícki pracovníci, nielen zdravotné sestry," uviedol Szalay. Zdravotnícki odborári poukazujú, že zverejneniu návrhu chýba predchádzajúca odborná diskusia.

"Tento nesystémový krok a postup ministra financií opäť potvrdzuje obchádzanie príslušných zástupcov zdravotníkov (SOZ ZaSS). O odmeňovaní zdravotníkov má byť diskusia na Ministerstve zdravotníctva SR a finančné krytie má zabezpečiť Ministerstvo financií SR v štátnom rozpočte," spresnil Szalay.

Odborári poukázali, že ak by došlo k zvýšeniu základných platov zdravotných sestier z 0,89 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve na jedno percento, je otázkou, ako sa zvýšia koeficienty pri ostatných zdravotníckych povolaniach. Minister financií podľa nich tiež nevysvetlil, ako je zabezpečené finančné krytie v štátnom rozpočte na budúci rok. "Roky praxe v tabuľke boli už v roku 2004 a myslíme si, že tento spôsob odmeňovania má svoje opodstatnenie, ale pre všetkých zdravotníkov," doplnil Szalay.

Návrh zvýšenia platov sestrám v ústavných zdravotníckych zariadeniach predstavili vo štvrtok (18. 8.) minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominat OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.