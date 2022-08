Filip Sulík bleskovo reaguje: Odkaz pre Žilinku! Toto by ste od mladíka nečakali

Generálny prokurátor SR, Maroš Žilinka, vo štvrtok (18.8.) oznámil, že sa bude zaoberať aplikáciou Filipa Sulíka. Ten sa rozhodol reagovať.

FIlip Sulík sa proti obvineniu ohrádza s tým, že rovnako ako Mark Zuckerberg nevymýšľa, čo užívatelia píšu na Facebook, tak ani on nemôže ovplyvniť to, aké výzvy ľudia do platformy pošlú. Podľa neho idú sociálnym sieťam príkladom pretože pristúpili k zaisteniu bezpečnosti v niekoľkých krokoch.

Sulík hovorí, že platforma je dostupná od 18 rokov a všetky príspevky prísne posudzujú a čokoľvek nebezpečné vymazávajú. „Pri vyvíjaní aplikácie nám ani náhodou nenapadlo, že niekto bude schopný vyzývať iných napríklad k jedeniu výkalov. Ako sa však ukázalo, ľudská fantázia je nekonečná," uviedol na margo nechutnej úlohy.

Upozorňovanie Generálnou prokuratúrou SR na nedostatky vníma pozitívne a verí, že to pomôže pri ich odstraňovaní. Dodáva, že na platforme je aktuálne aktívnych viac ako 50 tisíc dospelých užívateľov.