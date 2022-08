Výbor rozhodol o protiinflačnom balíčku, ktorý napadla Čaputová: Toto je výsledok!

Protiinflačný balíček je v súlade s Ústavou SR, sporné časti, ktoré napadla prezidentka Zuzana Čaputová, nie sú protiústavné. Vyplýva to zo stanoviska pre Ústavný súd SR, ktoré vo štvrtok odobril Ústavnoprávny výbor NR SR.

Materiál je zároveň stanoviskom parlamentu. Pred Ústavným súdom ho bude obhajovať šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO). Výbor trvá na ústnom pojednávaní. Stanovisko sa venuje porušeniu pravidiel skráteného legislatívneho konania, pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a tiež problematike sankcionovania záškoláctva. Pri argumentácii vychádza výbor z predchádzajúcich rozhodnutí ÚS.

Podľa Vetráka pri skrátenom konaní v prípade balíčka nedochádza k takej "ústavnej intenzite" porušenia pravidiel, že by to malo byť protiústavné. "Vychádzame z doterajšej judikatúry Ústavného súdu, ktorý razí doktrínu minimalistických zásahov do právomocí parlamentu a pokiaľ sa Ústavný súd bude pridržiavať svojej doterajšej judikatúry, nemal by v tejto časti podľa nášho názoru posúdiť zákon za protiústavný," povedal šéf výboru.

V otázke rozpočtovej zodpovednosti sa výbor odvoláva takisto na judikáty ÚS. Na základe neho Vetrák skonštatoval, že súd nehodnotí, či jedna miliarda eur vynaložená na rodiny s deťmi je to "najsprávnejšie" na svete. "Ústavný súd povedal, že pri vynakladaní financií zo štátneho rozpočtu ide výsostne o politické rozhodnutie a zodpovednosť vlády a parlamentu a že sa nemieni do týchto vecí podrobne miešať," dodal Vetrák.