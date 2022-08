Rana pre módny priemysel: Zomrela návrhárka († 96), ktorá obliekala aj také hviezdy ako Grace Kelly

V roku 1951 si Moriová otvorila v Japonsku svoj prvý módny salón. Od roku 1954 začala pre filmovú spoločnosť Nikkacu navrhovať kostýmy pre hercov. Jej prvá zahraničná prehliadka sa konala v New Yorku v roku 1965. Práve tá jej pomohla pri predstavení svojej módy v Európe a vo zvyšku Ameriky.

Obrovským míľnikom pre Moriovú bol práve Paríž. V roku 1977 si tu otvorila salón a splnila si sen. Ako prvú ženu z Ázie ju prijali do prestížnej Spoločnosti haute couture. Síce salón musela z finančných dôvodov zatvoriť, parfumy s jej menom sa však predávajú naďalej.

JUST IN: Hanae Mori, 96, a pioneering Japanese fashion designer who gained international acclaim for her designs themed "East meets West," died of old age,in Tokyo. In 1977, the trailblazer was the 1st Japanese person to be listed as an official "haute couture" designer in Paris. pic.twitter.com/3Y0HDtrAEg