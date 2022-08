Škandál v nórskej armáde: Členovia kráľovskej gardy si užívali až príliš divoko! Trest ich neminie

Nórska armáda prepustí 30 členov elitnej kráľovskej gardy za to, že na dovolenke užívali nelegálne drogy. S odvolaním sa na nórske ozbrojené sily to dnes uviedla agentúra AP. Armáda dostala tip, že vojaci si v lete na súkromnom večierku vzali drogy. Najprv sa ich k činu priznalo päť, ale neskôr ďalších 25 uviedlo, že urobili to isté.

Všetci členovia boli podľa nórskych médií príslušníkmi nórskej kráľovskej gardy. Hovorca armády Brage Steinson Wiik-Hansen povedal, že vojaci budú z armády prepustení. Neuviedol ale žiadne podrobnosti o tom, aké drogy užili. Nórsko v roku 2015 zaviedlo povinnú vojenskú službu pre mužov a ženy. "Všetci zamestnanci ozbrojených síl majú povinnosť oznámiť, ak zistia alebo sa dozvedia o obchodovaní s nelegálnymi drogami medzi zamestnancami alebo brancami," povedal Steinson Wiik-hansen. Kráľovská garda má za úlohu chrániť nórsku kráľovskú rodinu. Jej členovia každý deň vykonávajú striedanie stráží pred kráľovským palácom v Osle a nosia tmavomodrú uniformu s buřinkou. Jednotka vystupuje tiež pri zvláštnych príležitostiach, vrátane odovzdávania Nobelovej ceny za mier.