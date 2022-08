Znečistenie rieky Odra je tragické: Sú v ohrození aj iné živočíchy? Ministerka životného prostredia odpovedá

Znečistenie poľskej rieky Odra nezasiahlo okrem rýb iné živočíšne druhy. V stredu to vyhlásila poľská ministerka životného prostredia Anna Moskwová. Z Odry už hasiči vytiahli viac než 100 ton rýb, ktoré uhynuli v dôsledku kontaminácie doteraz neznámou látkou. TASR právu prevzala od agentúry PAP.

"Síce sa objavilo niekoľko individuálnych úhynov zvierat, avšak s kontamináciou rieky ich nespájame, keďže nie sú hromadné," uviedla Moskwová. Dodala, že prípad znečistenej rieky vyšetruje aj Generálne riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia Európskej komisie, ktoré zároveň monitoruje aj ďalšie živočíchy, ktorých by sa znečistenie Odry mohlo potenciálne dotknúť.

Vedci sa už niekoľko dní snažia odhaliť príčinu hromadného úhynu rýb v Odre, ktorá tečie aj na poľsko-nemeckých hraniciach. Vzorky vody odobraté nemeckými úradmi preukázali značnú kontamináciu ortuťou.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok uviedol, že masový úhyn rýb v Odre bol pravdepodobne spôsobený vypustením chemického odpadu. Morawiecki zároveň odvolal z funkcie šéfa vodohospodárskeho úradu a vedúceho úradu životného prostredia.

Nemecké aj poľské úrady vyzvali obyvateľov, aby do rieky nevstupovali ani nekonzumovali úlovky z nej. Podľa ministerstva životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko by znečistenie mohlo zasiahnuť vodné živočíchy a rastliny až po ústie Odry do Baltského mora.