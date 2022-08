Odborníci skúmali opičie kiahne: Môže sa ochorenie preniesť na domáce zvieratá? Znepokojivé zistenia!

Ľudia nakazení vírusom opičích kiahní by si mali udržať odstup od domácich zvierat, tie by sa totiž mohli vírusom nakaziť, upozornili v utorok americkí predstavitelia z oblasti zdravotníctva. Informovala o tom agentúra AP.

Strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA už niekoľko mesiacov vydávajú odporúčania v súvislosti so šírením opičích kiahní v krajine, pozornosť však najnovšie vyvolala správa z Francúzska o talianskom chrtovi, ktorí sa nakazil vírusom tohto ochorenia. Správu zverejnili minulý týždeň v lekárskom časopise Lancet.

Pes patrí páru, ktorý uviedol, že má vo zvyku spolu s ním spávať v posteli. Obaja muži sa nakazili opičími kiahňami po tom, čo mali pohlavný styk s inými partnermi. Na tele sa im objavili lézie i ďalšie symptómy. Na chrtovi sa o niečo neskôr takisto objavili lézie a zvieraťu diagnostikovali opičie kiahne.

Infekcie opičím kiahňam boli zistené u hlodavcov a iných voľne žijúcich zvierat, ktoré môžu preniesť vírus na ľudí. Autori správy v Lancete však prípad chrta nazvali prvou informáciou o infekcii opičích kiahní u domestikovaného zvieraťa, akým je pes alebo mačka.

Domáce zvieratá, ktoré prídu do blízkeho kontaktu so symptomatickou osobou, by mali byť držané doma a mimo dosahu iných zvierat a ľudí 21 dní po poslednom kontakte, odporúča americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).