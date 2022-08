Obrovský úspech Bidenovej administratívy: Prezident USA podpísal zákon, ktorý výrazne ovplyvní klimatickú krízu

Aktualizované

Americký prezident Joe Biden dnes podpísal zákon o rozsiahlych investíciách do ochrany klímy a zdravotníctva. Klimatický balík pošle 369 miliárd dolárov (8,9 bilióna korún) do obnoviteľných zdrojov energie a na zníženie emisií, podľa denníka The Guardian predstavuje doteraz najvýznamnejšie úsilie USA v boji proti klimatickej kríze.