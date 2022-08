Šokujúci objav na dne oceánu: Vedci si nevedia vysvetliť to, čo tam našli

Vedci sú v šoku po tom, ako na dne Atlantického oceánu objavili záhadné diery.

Vládna agentúra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pridala na Facebook a Twitter fotky týchto podmorských kreácií. Internetoví znalci poznamenali, že môže ísť o čokoľvek od výtvoru červa až po mimozemšťanov. Diery sa nachádzajú takmer 3 kilometre pod hladinou Atlantického oceánu v blízkosti Stredoatlantického chrbta. “Počas sobotňajšej výpravy sme spozorovali niekoľko sublineárne umiestnených dier v sedimente morského dna. Nejde o úplne nový objav, no ich pôvod zostáva záhadou,” napísala NOAA, ktorá požiadala znalcov na Facebooku, aby sa podelili so svojimi hypotézami.

Mnohí tvrdia, že ide o výtvor červa Bobbita (eunice aphroditois), ktorý sa zahrabe do piesku, čaká na svoje obete a pritom za sebou zanecháva diery. Vedci sa zhodujú, že táto teória je prijateľná. “V sedimente sa pohybuje množstvo organizmov, tento proces sa nazýva bioturbácia,” povedal profesor Mike Elliot z University of Hull pre Daily Mail.

Ďalší si myslia, že diery vytvoril krab, ktorý sa schováva v dierach v tvare obdĺžnika, loví v lineárnom smere a čaká kým mu jeho obete padnú medzi klepetá. Profesor Elliot vysvetlil, že tento pohyb by mohol vytvoriť takéto kreácie, ale vedci nepoznajú žiadne podmorské zviera, ktoré by to dokázalo. Niektorí dokonca prišli s konšpiračnými tvrdeniami, že diery sú mimozemského pôvodu.