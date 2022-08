"Pokračuje dialóg s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Informoval som ho o situácii na fronte, ruskom jadrovom terorizme v Záporožskej jadrovej elektrárni," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter. Zároveň uviedol, že Macronovi poďakoval za "hmatateľnú obrannú pomoc".

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation at the front, Russia's nuclear terrorism at the ZNPP. Thanked for 🇫🇷's tangible defense aid. Discussed macro-financial aid to 🇺🇦 & food security challenges. We must increase sanctions on Russia.