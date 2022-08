Aj EYOF 2022 prispel k udržateľnosti

Udržateľnosť je jednou z najnaliehavejších výziev našej doby v širokom spektre sociálnych, environmentálnych a ekonomických otázok.

Lepší a udržateľnejší svet vďaka športu

Zmena podnebia, hospodárska nerovnosť a sociálna nespravodlivosť či nepokoje ovplyvňujú ľudí na celom svete. Sú to zároveň situácie, ktoré vyvolávajú patričné obavy aj v športovej komunite. V tomto kontexte je dôležité si pripomenúť, že šport má bezkonkurenčnú schopnosť motivovať a inšpirovať veľké množstvo ľudí. To si uvedomovali aj ľudia z organizačného výboru Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022, ktorí od začiatku verili, že aj toto podujatie má určitú povinnosť aj príležitosť aktívne prispievať k globálnej udržateľnosti v súlade s víziou prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha: „Budovanie lepšieho a udržateľnejšieho sveta prostredníctvom športu.“

Globálny trend aj pri organizácii EYOF

Európsky olympijský festival mládeže 2022, ktorý sa konal v Banská Bystrici posledný júlový týždeň na viacerých športoviskách a v mestách (okrem Banskej Bystrice aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a v Badíne) za účasti 2 300 športovcov zo 48 európskych krajín, s viac ako 1 000 dobrovoľníkmi a takmer 7 800 akreditovanými osobami, v neposlednom rade s vysokou návštevnosťou priniesol so sebou okrem množstva organizačných výziev i veľkú záťaž pre životné prostredie a skúšku „udržateľnej zodpovednosti“ organizátora.

Z pohľadu organizátora EYOF bol udržateľný koncept multišportového podujatia do značnej miery priekopníckou činnosťou v našich končinách, ale ako opakovane potvrdzuje globálny trend (klimatické zmeny), je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť aj udržateľnejším realizáciám a viesť k zodpovednejšiemu životu nielen účastníkov a fanúšikov podujatia, ale aj organizátorov, ktorí môžu v určitých mantineloch mieru udržateľnosti podujatia ovplyvniť a tiež sa veľa môžu naučiť.

„Realizácia EYOF v Banskej Bystrici mala svoje špecifiká (priestorové, dispozičné aj ľudské) a príprava takéhoto medzinárodného podujatia je veľkou výzvou pre organizátora z každej stránky – materiálnej, technickej, energetickej i personálnej a pod., a práve preto sme veľmi vďační, že napriek mnohým obštrukciám sme sa o udržateľnejšie riešenia pokúšali, hľadali sme zelenšie možnosti a nakoniec sme aspoň časť z nich aj realizovali a udržateľnosť sa stala počas mesiacov príprav i jazykovou výbavou mnohých členov organizačného výboru, čo je – pevne verím – dobrá štartovacia línia aj pre budúce podujatia,“ uviedla riaditeľka EYOF pre udržateľné projekty Zuzana Moravčíková.

Vždy je šanca niečo urobiť pre planétu

Organizátori vedeli, že pred a najmä počas podujatia sa spotrebuje veľké množstvo energie, materiálov, potravín a vyprodukuje sa obrovské množstvo odpadu, preto bolo pre nich výzvou, ako aplikovať ekologickejšie a udržateľnejšie postupy a zároveň vhodnou realizáciou týchto opatrení vytvoriť priestor, ako aj o tejto téme hovoriť a neignorovať ju. Realita potvrdila, že je veľmi dôležité hľadať a realizovať „zelenšie riešenia“ na všetkých úrovniach – nielen spoločenskej (športovo-kultúrnej a organizačnej), ale predovšetkým na individuálnej (zmena osobných preferencií a nastavenia).

„Našou snahou bolo, aby športovci, rozhodcovia i fanúšikovia a verejnosť vnímali spoločenskú zodpovednosť, ktorú má každý z nás voči životnému prostrediu, aby nenásilným a prirodzeným spôsobom menili svoje návyky a do budúcnosti získavali nové poznatky aj z oblasti zelených tém, ktoré sa pre všetkých stanú trvalými všadeprítomnými,“ hovorí Zuzana Moravčíková.

Šport je tu obzvlášť dôležitý, pretože má moc inšpirovať ostatných, t. j. byť vzorom nielen napĺňaním olympijských hodnôt a excelentných športových výkonov, ale byť zodpovedný v živote ako takom. „Cítime, že je našou povinnosťou pri organizovaní takej veľkej udalosti prispieť k udržateľnejšiemu rozvoju našej planéty. Vždy existuje šanca urobiť niečo dobré, niečo dôležité. Musíme len vidieť príležitosť,“ dopĺňa Moravčíková.

Výzva a zodpovednosť

Veľké medzinárodné podujatie je na jednej strane obrovskou výzvou a zodpovednosťou pre organizátora i krajinu, kde sa podujatie realizuje, ale na druhej strane dáva priestor organizátorovi aj krajine predstaviť Slovensko ako krajinu, ktorá sa zaujíma aj o túto problematiku, keď nám dôsledné zelené exekúcie umožňujú o tejto téme hovoriť, upriamovať na ňu pozornosť, prezentovať našu snahu o zlepšenie aj v tejto oblasti a nabádať nielen športovcov, ale aj verejnosť k zodpovednejšiemu spôsobu života.

Na otázku, či môže byť veľké medzinárodné podujatie aj udržateľné, je odpoveď áno, ale za prísneho predpokladu zdieľanej zodpovednosti každého účastníka podujatia, od organizátora počnúc až po hlavných aktérov. „My sme sa o to pokúsili a s veľkou rezervou možno konštatovať, že máme na čom stavať, no cesta k zodpovednejšiemu prístupu každého z nás je ešte pomerne, žiaľ, ďaleká a čas je neúprosný... Je to výzva pre každého z nás, aby sa nad svojím konaním zamyslel, pretože možností na zlepšenie je pomerne veľa,“ dodala riaditeľka EYOF 2022 pre udržateľné projekty.

Realizácie a prijaté opatrenia v súvislosti s EYOF 2022 v Banskej Bystrici:

• Čo bolo možné prenajať, to sa prenajalo (najmä IT zariadenia).

• Časť oblečenia bola vyrobená z udržateľných (organická bavlna), resp. recyklovaných materiálov (recyklovaný plast).

• Pódia pre víťazov boli vyrobené z udržateľných materiálov (recyklovaný plast), lokálnou spoločnosťou s inovatívnou technológiou.

• Medaily boli vyrobené lokálnou, tradičnou spoločnosťou s vysokou udržateľnou certifikáciou.

• Medailové podnosy vytvorené a vyrobené lokálnym umeleckým rezbárom z kráľovského dreva (lipa).

• Digitalizácia a elektronizácia interných procesov – s úmyslom redukcie použitia papiera – the „think before printing“.

• Efektívne nastavenie odpadového hospodárstva v zmysle cirkulárnej ekonomiky.

• Predchádzanie a redukcia tvorby odpadu, napr. distribúciou opakovateľne použiteľných fliaš všetkým účastníkom podujatia.

• Opatrenia prijaté v oblasti dopravy, napr. možnosť využívania MHD v Banskej Bystrici pre akreditovaných zadarmo, resp. vlakové spojenie Banská Bystrica – Zvolen – Slovenská Ľupča pre akreditovaných zadarmo. Hybridné a elektrické autá používané členmi organizačného výboru (najmä na transport v rámci mesta, resp. medzi jednotlivými športoviskami), efektívne nastavená kyvadlová doprava (vrátane časových údajov a mapiek) medzi športoviskami a ubytovacími zariadeniami, preferencia a promovanie peších trás a presunu športovocov fanúšikov týmto spôsobom tam, kde to bolo možné.

• Opatrenia prijaté v oblasti stravovania: preferencia sezónnych a lokálnych produktov, kde to bolo možné, vegetariánske a vegánske jedlo ako súčasť menu, redukcia tvorby potravinového odpadu efektívnym nastavením podávania jedla a individuálnym, nastavením a prístupom športovcov, kuchynský a bioodpad zhodnotený požadovaným spôsobom v zmysle platného zákona.

• Symbolické vysadenie stromov v intraviláne, resp. v extraviláne mesta Banská Bystrica v spolupráci s dobrovoľníkmi, mestom BB, ako aj lokálnymi spoločnosťami a organizáciami, lokálnou komunitou sú tiež aktivity, ktorými chceme aktívne podporiť nielen myšlienku udržateľnosti podujatia, ale podporiť aj biodiverzitu a tvorbu mestskej či inej zelene v boji proti klimatickým zmenám.

• Vytvorených zelených DESATORO odporúčaní v spolupráci so SOŠV a školským edukatívnym projektom v rámci odborne vedených Ekoworkshopov – ako pomerne jednoduchým a nenasilným spôsobom je možné sa správať udržateľne a zodpovednejšie voči životnému prostrediu (šetrenie energiou zhasínanie svetla, recyklácia a triedenie odpadu, redukcia plastov používaním vlastnej fľašky, šetrenie vody rýchlym sprchovaním, chôdza šetriaca pohonné hmoty a redukujúca tvorbu emisií a pod.).