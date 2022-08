Laserová operácia očí, alebo okuliare? Pacientka Lívia vám pomôže, ako sa rozhodnúť

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly. Vďaka očiam dokážeme vnímať až 3/4 všetkých podnetov. Časom však ľudský organizmus starne, čo sa prejavuje aj na kvalite zraku.

Sú však aj ľudia, ktorých trápi nekvalitný zrak už odmalička, a to v dôsledku vrodených chýb. Korekčné pomôcky ako dioptrické okuliare či kontaktné šošovky, ale aj laserová operácia očí sa tak stávajú nevyhnutnou súčasťou života človeka s nekvalitným zrakom. Všetko má však svoje výhody aj nevýhody.

O výhodách či nevýhodách dioptrických okuliarov sa toho popísalo už mnoho, keďže ide o najstarší spôsob korekcie zraku. Rokmi boli inovované a zmodernizované, preto dnes na trhu nájdeme naozaj pekné kúsky. Avšak nie každý ich považuje za pohodlné a praktické. Kontaktné šošovky majú v porovnaní s okuliarmi tú výhodu, že neskresľujú periférne videnie a nezahmlievajú sa. Ale aj bez ohľadu na to, že sú mäkké, stále je to len cudzie teliesko v oku a nie každý si na to vie zvyknúť. Navyše, pri ich aplikovaní a nosení je potrebné dodržiavať správne hygienické návyky. Z týchto dôvodov môže byť laserová operácia očí tou lepšou voľbou.

Každý pacient je špecifický

Každý človek je iný – jedinečný, a preto ani žiadne ochorenie či diagnóza neprebieha u dvoch ľudí rovnako. Každý môže zareagovať na operáciu či následnú liečbu inak. Navyše, medicína nie je exaktná veda, ako napríklad matematika, v ktorej vždy platí, že 1 + 1 = 2. To znamená, že v medicíne nie je možné u každého pacienta dosiahnuť vždy 100 %-ný výsledok napriek tomu, že lekár urobí všetko tak, ako má. Akákoľvek operácia, či už ide o operáciu hrubého čreva alebo o operáciu očí a podobne, nesie so sebou potenciálne riziko v podobe možného výskytu rôznych komplikácií. Nenájdete na svete kliniku, nemocnicu či lekára, ktorý by sa s komplikáciami počas svojej praxe nestretol. Preto každý človek, ktorý sa rozhodne podstúpiť akýkoľvek operačný zákrok, by si mal byť týchto rizík vedomý. Aj z tohto dôvodu podpisujú pacienti pred operáciou takzvaný informovaný súhlas, v ktorom sú o rizikách poučení.

Napriek istým rizikám vie však súčasná medicína vyriešiť množstvo zdravotných problémov, o ktorých sa kedysi ľuďom ani len nesnívalo. Svoje o tom vie aj pacientka Lívia M., ktorá podstúpila laserovú operáciu očí v očnej klinike iClinic, a podelila sa s nami o svoju skúsenosť.

„Ja som už pár týždňov po zákroku. Bola som už aj na kontrole a všetko dopadlo perfektne. Musím povedať, že ten môj strach, ktorý som mala, bol úplne neopodstatnený. Samozrejme, že to bolo nepríjemné, predsa len ide o oko, ale vôbec ma ten zákrok nebolel. Navyše, pani doktorka sa o mňa úplne úžasne postarala, keď videla, ako sa tam od strachu trasiem. Aj všetky sestričky, ktoré tam okolo mňa behali, boli naozaj super.

A ako to prebieha? Najprv vám urobia komplexné vyšetrenie a na základe toho určia, aký zákrok je pre vás vhodný, respektíve či ste vhodný adept na operáciu, alebo nie. U mňa to bola metóda Z-LASIK, potom sme si následne dohodli termín operácie. V deň operácie som prišla a hneď ma zobrali. Trvalo to celé možno hodinu, neviem presne, lebo najprv vám nakvapkajú kvapky, a to v pravidelných intervaloch, aby to všetko zabralo a nič ste necítili, aby ten zákrok bol naozaj bezbolestný. Plus vám dajú nejakú antistresovú tabletku, keď ste taký ‚stresák‘ a bojko, ako som ja, čo vás tak trošku ukľudní.

Následne idete na laserovú operáciu. Môj typ zákroku trval asi 5 – 6 minút. Nič necítite. Je to naozaj tak, ako vám hovoria, že je to bezbolestný zákrok. Po zákroku som mohla úplne v pohode prejsť do auta. Nešoférovala som však ja, ale môj manžel, lebo to bolo pre mňa jediné také nepríjemné, pretože bezprostredne po tej operácii som mala pocit, akoby som mala niečo v oku, akoby také jemné škriabanie a tlak. Ešte mi trošku robilo problémy svetlo, preto som si zakryla oči. Keď som prišla domov, nakvapkala som si kvapky. Kvapkanie kvapiek, ktoré vám dajú, musíte presne dodržiavať. Naozaj je to veľmi, veľmi dôležité. Dali mi papier s presným postupom, koľkokrát denne a koľko kvapiek si mám kvapkať. Kvapky mi hneď zabrali. Večer som už bola úplne fit, všetko som nádherne videla. Skúšala som si aj moje okuliare, a absolútne som cez ne nič nevidela.

Na druhý deň som sa trošku bála, ako budem vyzerať, či nebudem mať opuchnuté oči, či budem dobre vidieť. Ale našťastie, nič z toho sa nestalo. Ani stopa po nejakom zákroku. Slnečné okuliare musíte nosiť, pretože oči sú trošku citlivé na svetlo, ale inak absolútne nič. Nič strašné. Akurát, že sa ešte nemôžem líčiť. Make-up na oči, špirálu ešte nemôžem používať, kvôli tomu, že keď sa odličujete, tak si tie oči triete a tlačíte. To je asi jediné mínus. Vlastne, to ani nie je mínus, lebo mne je jedno či som, alebo nie som pár dní po operácii namaľovaná.

Chcela by som možno poradiť ľuďom, ktorí váhajú, či ísť na operáciu, alebo nie, aby určite išli, pretože si myslím, že im to zmení život k lepšiemu. Personál v očnej klinike iClinic bol super, moja pani doktorka bola veľmi príjemná, veľmi mi pomohla a upokojovala ma. Bola proste také srdiečko. A ja sa chcem ešte raz veľmi krásne poďakovať očnej klinike iClinic, že mi môj život zmenila k lepšiemu.“