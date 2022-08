Hrozivá tragédia v našich horách: Turista († 33) sa už z Vysokých Tatier nevráti! Zasiahol ho blesk

V pondelok (15. 8. ) v poobedňajších hodinách prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom vo Vysokých Tatrách. Žiaľ, jednému mužovi už nebolo pomoci.

Pri náhlej zmene počasia boli počas túry dvaja turisti zasiahnutí bleskom. K zásahu bola hneď povolaná letecký technika. Záchranári ihneď po oznámení udalosti leteli do oblasti s horským záchranárom na palube. Na mieste našli dvoch turistov. Jedného muža hneď aj s posádkou transportovali do nemocnice v Poprade.

"So záchranármi komunikoval, no na okolnosti nehody si nepamätal a bol dezorientovaný," uviedla hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. Záchranári ho pripravili na evakuáciu z miesta pomocou transportnej siete. Počas medzipristátia mu lekárka doplnila ďalšiu liečbu a následne bol v stabilizovanom stave prevezený do popradskej nemocnice. Po páde spôsobenom tlakovou vlnou utrpel poľský turista vážne poranenia hlavy a necítil si končatiny.

Druhý turista, ktorého blesk zasiahol priamo, už z toho živý nevyviazol. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe a na profile na sociálnej sieti. Utrpel poranenia nezlučiteľné so životom a prítomná lekárka tak skonštatovala smrť. Bezvládne telo bolo potom transportované na Štrbské Pleso.