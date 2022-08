Sulík sa vyjadril ku koaličnej kríze: Keby išlo o osobný spor, tak odídem, keď ma Matovič nazval idiotom

V koalícii to vrie. SaS žiada odchod Igora Matoviča, inak hrozí, že v septembri skončia vo vláde všetci ich ministri. OĽaNO sa ale za Matoviča postavilo a jeho odvolanie nechystá. Richard Sulík sa vyjadril, že osobný spor sa nejedná.

„Ak by išlo o osobný spor, tak z vlády odídem už vtedy, keď ma Igor Matovič nazval idiotom. Napriek všetkým urážkam a klamstvám, na ktoré už vyše roka nereagujem a nad ktorými som sa povzniesol, som navrhol Igorovi Matovičovi ešte minulý rok zakopať vojnovú sekeru," priblížil predseda SaS Richard Sulík.

Podľa jeho slov mu ponúkol spoluprácu a uistil ho, že môže rátať s plnou podporou poslaneckého klubu. Tak isto vyšiel v ústrety ohľadom investície v prípade Volva, kedy ho pozval na do Göteborgu aj na tlačovú besedu. „To všetko boli kroky na to, aby sa naše vzťahy znormánili. Toto by predsa nerobil niekto, kto by mal s tým druhým osobný spor,“ vysvetľuje Sulík.



Ku aktuálnej situácii sa vyjadrila aj ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková. „Napriek snahe Richarda Sulíka kultivovane a konštruktívne vyriešiť koaličnú krízu sme neustále vystavovaní rôznym útokom a klamstvám. Každý jeden status Igora Matoviča, bohužiaľ, potvrdzuje, že tento politik nie je spôsobilý byť členom vlády, osobitne v čase toľkých kríz, ktorým Slovensko aktuálne čelí,“ hovorí Kolíková.