OĽaNO žiada skutočné dôvody na povalenie vlády: SaS vraj zavádza a ich stranu krivo obviňuje

Hnutie OĽaNO sa vyjadrilo, že strana SaS zavádza. Podľa nich si vytvárajú nepravdivé dôvody na vypovedanie Koaličnej zmluvy a povalenie vlády.

OĽaNO sa tiež vyjadrilo, že tvrdenie SaS, že predseda nevetoval Prorodinný balíček preto, lebo sa obával, že nebude veto SaS akceptované, je úsmevné. „Toto tvrdenie zaznelo aj na poslednom stretnutí koaličných strán s SaS, kde všetci prítomní, aj zástupcovia strany SaS sa zhodli, že nikdy nenastala situácia, kedy by akékoľvek uplatnené veto strany SaS nebolo akceptované ostatnými partnermi v koalícii," vyjadrilo sa hnutie.

Podľa nich SaS prišlo s nápadom rozbitia vlády pred hlasovaním o Rodinnom balíčku a úplne bez varovania. Strana Richarda Sulíka sa vraj nikdy nepokúsila vetovať proces, obsah a ani rokovanie s opozíciou pri tomto zákone. OĽaNO tvrdí, že Sulík dal súhlas na rokovanie s opozíciou, keď povedal, že aj keď to SaS nepodporí, má si to hnutie presadiť s opozíciou samé a nebudú to považovať za porušenie Koaličnej zmluvy.



„Snažiť sa dodatočne legitimizovať svoje "dôvody" na povalenie vlády opakovaním nepravdivých obvinení nie je správne a vôbec nepomáha ku konštruktívnej diskusii," vyjadrili sa Obyčajní ľudia. SaS vyzývajú, aby ustúpili od ultimatívnych požiadaviek alebo na rovinu prezentovali verejnosti skutočné dôvody, ktoré ich k povaleniu vlády vedú. Ich požiadavky sú podľa OĽaNA postavené na krivých obvineniach,