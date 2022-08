Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ prudko stúpa: Čísla hovoria za všetko

Počet migrantov, ktorí prišli do Európskej únie (EÚ) v období od januára do júla tohto roku, vzrástol o 86 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021, uviedla v piatok Európska agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR správu prevzala od agentúry AFP.

V samotnom júli sa ich počet medziročne zvýšil o 63 percent na 34.570, vyplýva z predbežných údajov zverejnených v tlačovej správe. Celkový počet migrantov, ktorí prekročili hranice EÚ za prvých sedem mesiacov tohto roku, dosiahol 155.090. Ukrajinskí utečenci vstupujúci do EÚ cez jej hraničné priechody, neboli v týchto číslach zahrnutí, uviedla agentúra. Podľa agentúry Frontex vstúpilo od začiatku ruskej invázie vo februári do EÚ 7,7 milióna ukrajinských občanov.

Viac ako 14.866 nelegálnych vstupov, čo je takmer trikrát viac ako v júli minulého roka, bolo zaznamenaných prostredníctvom západo-balkánskej trasy, ktorá je naďalej najviac používanou. Touto trasou prichádzali do EÚ najmä migranti zo Sýrie, Afganistanu a Turecka. Cez centrálne Stredomorie prišlo do EÚ od januára do júla 42.500 nelegálnych migrantov. Podľa údajov agentúry Frontex medziročne na tejto trase došlo k 44-percentnému nárastu migrácie.

Počet zachytených ilegálnych prekročení hranice EÚ na trase cez východné Stredomorie dosiahol 22.601, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom. Počet migrantov, ktorí prišli na Cyprus, predstavoval viac ako polovicu celkového počtu odhalených ilegálnych migrantov do EÚ, pričom väčšina z nich pochádzala zo Sýrie, Nigérie alebo Konga.

Počet nelegálnych prekročení východnej hranice EÚ klesol od začiatku roka o 32 percent na 2923. Väčšina migrantov, prichádzajúcich do EÚ touto trasou, boli občania Ukrajiny, Iraku a Bieloruska.