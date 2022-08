Vážne následky: Spisovateľ Salman Rushdie skončil po útok ventilátore, zrejme príde o časť tela

Britský spisovateľ Salman Rushdie, ktorý sa v piatok počas svojej prednášky v New Yorku stal terčom útoku, je po niekoľkohodinovej operácii napojený na ventilátor a nie je schopný komunikovať. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia Rushdieho agenta.

"Správy nie sú dobré," vyhlásil Rushdieho knižný agent Andrew Wylie. "Salman pravdepodobne príde o oko, nervy na jeho ruke boli prerušené a bodnutie poškodilo i pečeň," uviedol. Počas Rushdieho prednášky v piatok v New Yorku vybehol na pódium muž a bodol ho do krku a do trupu.

Prekvapení účastníci podujatia pomohli odtrhnúť muža od Rushdieho, ktorý spadol na zem. Príslušník štátnej polície v New Yorku, ktorý mal na starosti bezpečnosť podujatia, útočníka zatkol. Polícia identifikovala podozrivého ako Hadiho Matara, 24-ročného muža z Fairview v štáte New Jersey, ktorý si kúpil vstupenku na podujatie.

Rushdieho po útoku previezli vrtuľníkom do nemocnice. Útok naňho už odsúdili spisovatelia a politici po celom svete ako útok na slobodu slova a prejavu. Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov.

Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Rúholláh Músaví Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Rushdie sa tak musel od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.