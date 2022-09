Vegánka si v lietadle objednala jedlo: Keď zistíte, čo jej priniesli, padne vám sánka

Vegánka si v lietadle objednala jedlo, no dostala iba fľašu vody.

Podľa informácii denníka Daily Mirror, Miriam Porter, ktorá je známa pod menom The Kind Traveler, oznámila svoje výživové požiadavky prepravcovi dostatočne vopred. Vegánska food kritička zostala v šoku, keď zistila, že v lietadle nepodávajú jedlo bez živočíšnych produktov. Miriam uviedla, že ako prvý chod jej dali fľašu s vodou a ako druhý chod nedostala hladná vegánka nič.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

“Toto sa stane, keď letíte so spoločnosťou Air Canada vyše 10 hodín a objednáte si vegánske jedlo. Pozdravujem milú letušku, ktorá mi priniesla ovocie a chlieb. Vždy si nosím vlastné jedlo, ale let na poslednú chvíľu posunuli a ja som nemala čas,” povedala na TikToku. Ľudia v komentároch opísali hororové zážitky, ktoré sa im stali pri objednávaní vegánskeho jedla v lietadle. “Moje jedlo bol malý chlieb s tromi kolieskami uhorky, to bolo všetko,” napísala neznáma osoba v komentári.

Priniesť si vlastné jedlo môže byť riešením potenciálnych problémov. To neplatí pre osobu, ktorá si zobrala raňajky z Mcdonaldu a nakoniec musela zaplatiť pokutu vo výške 1500 libier, pretože spomínané jedlo neuviedla v zozname pri návrate do Austrálie.