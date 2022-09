Ženích ponížil nevestu pred očami rodiny a priateľov: Keď zistíte ako a prečo, neuveríte vlastným očiam

Internet šokovalo video, v ktorom ženích priamo na svadobnej hostine odhalil nevestinu neveru.

Na videu vidieť prekvapené výrazy svadobných hostí upriamené na projektor prehrávajúci video, na ktorom je nevesta so švagrom. “Myslela si si, že o tom neviem?” kričal na ženu manžel po tom, ako do neho hodila kyticu kvetov. Video sa stalo virálom v roku 2019, nedávno získalo na TikToku viac ako 6 miliónov zhliadnutí a tisícky komentárov. Popis znel - Neverná nevesta.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

Ako píše New York Post, ženíchov akt pomsty rozdelil internet na dva tábory. Väčšina ľudí sa prikláňa na stranu ženícha tvrdiac, že nevesta dostala to, čo si zaslúžila. Ostatní boli zmätení, prečo vôbec svadba prebehla. “Sú na svadobnej hostine, takže sa zobrali?” napísala osoba na TikToku. “Prečo pokračoval v svadbe, prečo minul toľko peňazí? spýtal sa ktosi ďalší. Mnohí ho obraňujú so slovami, že dostať naspäť depozit po rezervácii je veľmi ťažké.

Manželský pár je spolu už dva roky. Pred svojím veľkým dňom sa poznali šesť mesiacov, prezradil portál AsiaOne. Na internete sa vyskytli informácie, že ženích nevestu bil a preto našla komfort v spoločnosti svojho švagra, manžela ženíchovej sestry. Po čase sa to zmenilo na zakázaný románik a ženích sa nakoniec rozhodol, že poníži nevestu.