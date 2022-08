Remišová rázne odmieta otázky od PS ohľadom hospodárenia s vodou: Keby použili Google...

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) kritizuje vyjadrenia mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS), ktoré vyzýva ministerku, aby zabezpečila pitnú vodu a kanalizáciu pre všetky obce na Slovensku.

„Kolegovia z mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko mi napísali otvorený list kvôli stavbe vodovodov. Keby si dali aspoň trošku námahy a použili by Google, zistili by, že podľa viacerých zákonov patria otázky hospodárenia s vodou do výlučnej kompetencie ministra životného prostredia," uviedla pre agentúru SITA Veronika Remišová.

Progresívne Slovensko žiada ministerku Remišovú, aby iniciovala zmapovanie aktuálnej situácie budovania a stavu siete verejných vodovodov na Slovensku.

„PS požaduje napríklad „mapping aktuálnej situácie budovania a stavu siete verejných vodovodov“. Ale presne takéto zhrnutie situácie s popisom riešenia pre každú jednu obec bez vodovodu obsahuje Plán rozvoja verejných vodovodov pripravený ministerstvom životného prostredia minulý rok. Teraz v júni zasa vláda schválila Koncepciu vodnej politiky do roku 2030, na ktorej tím odborníkov pracoval viac ako rok," dodáva Remišová.