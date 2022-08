Nový generálny riaditeľ RTVS bude mať dôležitú schôdzku: S kým sa Machaj stretne?

Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa má vo štvrtok popoludní stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO). Témou stretnutia majú byť financie pre RTVS a zabezpečenie zdrojov najmä na pokrytie výroby a vysielania spravodajstva do konca roka. Machaj stretnutie avizoval na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS.

"V týchto dňoch sme dostali doteraz neuvoľnené finančné prostriedky v rámci zmluvy so štátom a tiež kompenzácií za nižšie príjmy z koncesionárskych poplatkov. Jeseň by sme mali mať ako-tak pokrytú, situácia je však naďalej komplikovaná, keďže tieto prostriedky nemôžeme použiť na spravodajstvo," upozornil Machaj.

Priznal, že od októbra je pri financovaní spravodajstva "diera", aj preto sa chce stretnúť s kompetentnými orgánmi a pripraviť takisto podklad pre ministerstvo financií. "Verím, že sa nám podarí nájsť riešenie, lebo ak by sme nedostali prostriedky, ktoré očakávame, museli by sme pristúpiť k zásadnejším ekonomickým opatreniam," varoval šéf RTVS.

Nová riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Mária Hlucháňová na rokovaní priznala, že finančne nie je do konca roka zabezpečené vysielania spravodajského kanálu :24. "Od financií sa odvíja celkovo aj možnosť do budúcnosti kvalitne nastaviť tento spravodajský program so všetkým, čo má mať," skonštatovala.