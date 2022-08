Arcibiskup pražský Duka: Čo považuje za povinnosť voči zosnulému Jozefovi Tomkovi († 98)?

Kardinál Dominik Duka, emeritný arcibiskup pražský, považuje za svoju povinnosť, aby sa so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčil osobne v jeho rodnej arcidiecéze v Košiciach. Uviedol to na svojom webe s tým, že odchod Tomka je do istej miery správou bolestnou.

Poukázal však, že odišiel najstarší kardinál kardinálskeho zboru menovaný pápežom Jánom Pavlom II. Duka bude predsedať pohrebnej svätej omši za zosnulého kardinála Tomka v utorok 16. augusta v Košiciach. Pohreb kardinála Tomka († 98): Kto všetko odcestuje do Ríma a ako bude posledná rozlúčka vyzerať? "V službe cirkvi sa vypracoval, dá sa povedať "od piky" na jeden z najvyšších úradov v katolíckej cirkvi ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Stal sa tak zodpovedným za veľkú časť sveta, ktorú nazývame katolícka misia," povedal Duka. Ako doplnil, je to nielen veľká česť, ale aj mimoriadne vyčerpávajúca práca, pretože úrad, ktorý viedol, znamenal, že bol neustále v pohybe. Duka poznamenal, že znalosti Tomka o cirkvi boli nesmierne hlboké a získal si veľkú podporu a uznanie od rôznych miestnych cirkví v Afrike, Ázii a iných oblastiach, kde sa nachádzal. Domnieva sa, že Tomko skutočne dosiahol najvyšší úrad rímskokatolíckej cirkvi v jej histórii. Tento úrad podľa jeho slov vykonával kompetentne, so znalosťami, ale aj s veľkou trpezlivosťou.