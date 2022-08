Zverejnili satelitné zábery leteckej základne na Kryme: Čo sa z nich dá dedukovať?

Vojenským letiskom v Novofedorivke na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym otriasla v utorok séria výbuchov. O život prišla jedna osoba. Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti, nové dôkazy však naznačujú možnosť cieleného útoku.

The destroyed military equipment of Saki Naval AirStation in #Novofedorivka, #Crimea. pic.twitter.com/MKG089vvr8