Žena si na fotke svojho muža všimla niečo mimoriadne neobvyklé: Príbeh, ktorému nebudete veriť!

Ailiz Melina Zambrano Pinargoteová (26) z Ekvádoru sa našla na jednej z fotografií svojho manžela. Nebolo by na tom nič zvláštne, pokiaľ by samozrejme nešlo o 15 rokov starú fotku.

So svojím zážitkom sa pochválila na sociálnej sieti TikTok, píše britský bulvárny portál The Sun. Na fotke pozerá mladá Ailiz na vtedy nedôležitého chlapca. Len sotva by si pomyslela, že ide o jej budúceho manžela Pedra Pabla Pica Moreiru (29). "Nepamätám si okolnosti, bola som mladá, nepoznala som ho," spomína Ailiz.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite tu .

Fotku objavila náhodou: "Pri návšteve svokry som ju poprosila, aby mi ukázala fotky manžela z čias, keď bol ešte dieťa, vtedy sme fotku objavili," hovorí. "Boli sme prekvapení, neverili sme tomu. Vyvolalo to v nás veľa emócií. Toľko náhod - fotograf sa zastavil uprostred prehliadky práve v momente, keď som sa naňho pozerala," opisuje situáciu Ailiz.

Celá situácia je ešte zaujímavejšia. Napriek tomu, že sú na fotke vedľa seba a Ailiz sa na Pedra pozerá, do 17 rokov sa v podstate poriadne nestretli, píše britský bulvár. Ailiz však spomína, že už pri prvom pohľade naňho vedela, že ju priťahuje. Nemala však odvahu s ním nadviazať kontakt. Osud ich však spojil. Kolumbijka videla Pedra sedieť pred jej školou. "Chcela som ísť do triedy. Uvidela som však jeho. Pozrel sa na mňa, ja som sa usmiala. Bolo to trápne. Nebola som veľmi koketná a také niečo sa mi stalo vôbec prvýkrát," hovorí nadšene Ailiz spomínajúc na situáciu.

Dodáva, že po troch dňoch od tohto momentu sa jej Pedro ozval na americkej sociálnej sieti Facebook. Po dvoch týždňoch strávených rozprávaním sa a telefonovaním, požiadal, teraz už jej manžel, Pedro, aby si ho Ailiz vzala. Ona súhlasila a pár sa zasnúbil. Aj napriek rýchlemu zasnúbeniu im trvalo šesť rokov, kým sa zobrali.



Príbeh si na sociálnej sieti našiel množstvo fanúšikov. V čase písania článku si video používatelia TikToku prehrali takmer 10-miliónovkrát. "Netušila som, že sa to stane tak populárne," hovorí Ailiz.