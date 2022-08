Manželia sa vybrali do plážového baru na drink: Z toho, čo uvideli na účte, im prišlo zle!

Manželský pár zaplatil v notoricky známej reštaurácii na gréckom ostrove Mykonos za štyri drinky a porciu mušlí 500 eur. Teraz verejne zdieľajú svoje znechutenie.

Americká právnička Theodora McCormicková (50) bola s manželom na dovolenke na dovolenke na gréckom ostrove. Počas nej sa zastavili v bare DK Oyster, informuje o tom britský bulvárny portál The Sun. Objednali si dve pivá, dva kokteily a porciu morských plodov. Keď im však doniesli účet, zostali v šoku. Keď sa na vysokú cenu sťažovali, čašníci boli nekompromisní.

Bar je pritom známy svojimi vysokými cenami. Už v minulosti mal podnik problémy, keď ho viacerí turisti obviňovali z rôznych podvodov. Majitelia to však vždy popreli a vrúcne sa obhajovali. V minulosti dokonca dostal pokutu takmer 30-tisíc eur na základe výsledkov auditu. Ten urobili kompetentní po sťažnosti dvoch Američanov, ktorí tvrdili, že za dve mojita a krabie stehienka si v bare zaúčtovali vyše 550 eur.

Celé sa to začalo celkom nevinne. Chceli si zavolať taxík do hotela. Na neslávne známom bare bolo však napísané, že si ho môžu zavolať zvnútra. Rozhodli sa teda ísť do baru, zavolať si taxík a čakanie si spríjemniť drinkom. "Bola to moja veľká chyba," tvrdí právnička. Situácia však začala byť podozrivá hneď zo začiatku. Po vypýtaní si nápojového lístka, im čašník len opísal, čo majú v ponuke bez toho, aby nejaké menu doniesol. Objednali si teda dve martini a dve pivá. Personál im ho doniesol vo veľkých sklenených čižmách. Tie mali obsahovať asi tri litre tekutiny.

Čašník ich neskôr začal nabádať na objednanie si nejakých morských plodov. Manželia neodolali a vypýtali si tucet ustríc. Po chvíli začali tušiť, že účet nebude najlacnejší. To, čo však prišlo, nečakali. "Čakali sme tak 250 eur, ale nie 500," opisuje Theodora. Jej manžel sa okamžite ozval s tvrdením, že sa musela stať nejaká chyba. To sa však stretlo s nepochopením personálu, keď ich obkľúčil dav "veľkých, mohutných mužov", ktorí ich obsluhovali. Keďže už o deň neskôr mali odlietať domov, rozhodli sa ustúpiť a zaplatiť. "Manželovi som povedala, že sme v cudzej krajine a že sa to pokúsime vyriešiť s našou bankou," pokračuje v príbehu Theodora.