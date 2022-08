Škandál odposluchov otriasa gréckou vládou: Premiér reaguje prekvapivo

Škandál s odposluchmi predsedu opozičných socialistov Nikosa Andrulakisa a dvoch novinárov otriasa pozíciou gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, píše spravodajský portál The Guardian. Premiér dnes odposluch oponenta označil na "politicky neprijateľný" a uviedol, že ak by o zámere vedel, nikdy by to nedopustil, píše Reuters.

"To, čo sa odohralo, bolo možno v súlade so zákonom, ale bola to chyba. Nevedel som o tom a samozrejme by som to nikdy nedovolil, "povedal Mitsotakis v televíznom prejave citovanom agentúrou Reuters. Ako je to s demokraciou v Maďarsku? Žiadna sláva, toto všetko vytkla delegácia našim susedom Grécka spravodajská služba EYP podľa Mitsotakisa podcenila politický rozmer odposluchov. "Bolo to formálne primerané, ale politicky neprijateľné. Nemalo sa to stať, podkopalo to dôveru obyvateľov v národnú rozviedku, "uviedol premiér. Prípad podľa neho odhalil nedostatky gréckej tajnej služby a Mitsotakis prisľúbil revíziu EYP, uviedol server ekathimerini.com. Kvôli odpočúvaniu minulý týždeň rezignoval šéf tajnej služby EYD Panajotis Kontoleon. Zdôvodnil to chybným konaním pri zbere informácií. Kontoleon podľa médií priznal pred parlamentným výborom, že tajná služba sledovala mobilný telefón jedného z novinárov v gréckej CNN.