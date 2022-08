Rusi a Ukrajinci sa navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne: Hrozí únik rádioaktivity?

Ruská armáda v sobotu večer opäť ostreľovala areál ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne. Rakety tentoraz zasiahli areál nachádzajúci sa priamo vedľa skladu vyhoretého jadrového paliva. V dôsledku týchto útokov boli poškodené tri senzory monitorujúce radiáciu v okolí areálu.

TASR o tom informuje na základe oznámenia, ktoré v nedeľu na Facebooku zverejnil ukrajinský štátny podnik Enerhoatom.

Enerhoatom predpokladá, že Rusi chceli zasiahnuť kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sú uložené na voľnom priestranstve. Pripomína, že v areáli elektrárne sa nachádza 174 takýchto kontajnerov, z ktorých každý obsahuje 24 kaziet s použitým jadrovým palivom.

Z dôvodu poškodenia senzorov nie je v súčasnosti možná včasná reakcia v prípade zhoršenia radiačnej situácie alebo úniku radiácie z kontajnerov, konštatuje Enerhoatom.

V dôsledku útoku bol zranený jeden zamestnanec elektrárne, ktorého previezli do nemocnice. Všetok ruský vojenský personál i zamestnanci ruskej spoločnosti Rosatom sa pred útokom ukryl v bunkroch.

Elektráreň v Záporoží bola podľa Enerhoatomu terčom ruského útoku, pri ktorom došlo k "vážnemu poškodeniu" niektorých jej objektov, aj v piatok. Rusko tieto obvinenia odmietlo a naopak tvrdilo, že za útokom je Ukrajina.

Aj sobotňajšie ostreľovanie "vojensko-civilná správa“ v neďalekom meste Enerhodar pripísala Kyjevu, ktorý mal pri ňom použiť kazetovú muníciu Uragan.

Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú od marca ruské invázne sily, pracuje tam však ukrajinský personál. Kyjev tvrdí, že Rusi v jej areáli sústredili ťažkú vojenskú techniku.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) sa zatiaľ neúspešne snaží o to, aby mohol elektráreň navštíviť tím jej inšpektorov. Ukrajinská strana však takýto krok doposiaľ odmietala pre obavy, že by to v očiach medzinárodného spoločenstva legitimizovalo ruskú okupáciu elektrárne.