V Lešti vznikne kontajnerové mestečko pre vojakov NATO: Ministerstvo zaň zaplatí astronomickú sumu

Do konca roka by malo v Centre výcviku Lešť vzniknúť kontajnerové mestečko s kapacitou 2444 lôžok. Ministerstvo obrany (MO) SR zaň zaplatí 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.

Zmluva zahŕňa vypracovanie projektu, prípravu rozpočtu, realizáciu stavby a súvisiace procesy. Kontajnerové mestečko budú tvoriť kontajnery na bývanie a na hygienu, spojením viacerých kontajnerov vznikne oddychová miestnosť. Zhotoviteľom bude Združenie Lešť na čele so spoločnosťou CSM Industry s.r.o. V projekte Slávia M2 by malo vzniknúť 1344 lôžok a v rámci projektu Riečky M1 má vzniknúť ubytovanie pre 1100 vojakov. Ubytovacie kapacity sú určené najmä pre príslušníkov zahraničných ozbrojených síl, ktorí na Slovensku posilnili vojenskú prítomnosť NATO v reakcii na vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine. Okrem Lešti má podobné ubytovanie vzniknúť aj na letisku Sliač. Vláda na zámer vyčlenila do 31,42 milióna eur. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO môže byť podľa platného mandátu na Slovensku do 3000 aliančných vojakov. V prípade pokračovania ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny predpokladá rezort obrany rozširovanie mandátu na 6000 vojakov, ako uviedol v materiáli pri schvaľovaní budovania ubytovacích kapacít na vláde. Minister obrany Naď: Toto bude najväčšia výzva Najvyššieho správneho súdu! "Ubytovacie kapacity sú vzhľadom k vzniknutej situácii na Ukrajine nepostačujúce a preto je nevyhnutné ich riešenie v čo najkratšom časovom horizonte. Jednotky členských krajín sú nasadzované už v súčasnosti a prakticky sú vyčerpané možnosti primeraného ubytovania," zhodnotil rezort.