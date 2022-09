Rodičia, pozor! Najohrozenejšie sú deti: Všetko, čo by ste mali vedieť o opičích kiahňach

Odborníci prezradili, čo by rodičia mali vedieť o opičích kiahňach po tom, ako u viacerých detí potvrdili výskyt nákazy.

Štyri deti zo Spojených štátov a jedného ani nie 15-ročného chlapca zo Spojeného kráľovstva postihla táto choroba. Počet prípadov je vo všeobecnosti relatívne malý. Avšak odborníci varujú, že deti pod osem rokov sú obzvlášť ohrozené. Opičie kiahne spôsobujú príznaky podobné chrípke a pupienky, ktoré po čase zmiznú. Úmrtnosť sa pohybuje niekde na úrovni 3 až 6 percent, uvádza WHO. Dve úmrtia spojené s ochorením boli nahlásené v Španielsku.

“Ktokoľvek v kontakte s nakazeným môže byť infikovaný,” povedal profesor Jimmy Whitworth v reakcii na otázku či sa môžu nakaziť aj deti. Opičie kiahne sa šíria dotykom alebo cez oblečenie. Choroba sa u nás šíri inak ako v Afrike. V Európe a v Amerike sa často prenáša pri sexe. Najčastejšie prípady sú homosexuálni a bisexuálni muži, no nešíri sa iba v tejto skupine obyvateľstva. “Infekcia je u detí bežnejšia v afrických krajinách, kde s ňou prídu do kontaktu v prírode. Keby väčšinu prípadov tvoria deti, znamenalo by to, že ide o komunitné šírenie. To sa zatiaľ našťastie nedeje,” uviedol doktor Hugh Adler.

WHO tvrdí, že najohrozenejšie sú malé deti. Dôvod nie je jasný. To isté platí pre tehotné ženy a dospelých s oslabenou imunitou.