Žena do koča aj do voza: Bittó Cigániková na dovolenke predviedla nezvyčajnú zručnosť!

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (38) si užíva dovolenku a vôbec ju teda netrávi len kúpaním a vylihovaním na pláži. Nezaháľa a svoje schopnosti predviedla vo veľkom štýle. Čím prekvapila?

Poslankyňa SaS Cigániková dovolenkuje ako sa patrí. V Chorvátsku si kráti čas napríklad ako kapitánka! So svojou kamarátkou sa vydali na veľké dobrodružstvo. Z mesta Draga vyrazili na krátky fit pobyt na plachetnici. „Sme prvýkrát na lodi, všetko sa húpe a je menšie, ako sme čakali. A to sme malé už čakali," vyjadrila sa úsmevne politička. „Sme spolu a v zásobe máme kopec očakávani a Kinedrylu," dodala.

Na svojom profile na sociálnej sieti ale zverejnila aj video, ako stojí za kormidlom ako úplná profíčka. Veď posúďte sami.

Len nedávno pobavila svojich sledovateľov na sociálnej sieti, kedy si neváhala pichnúť do kauzy ohľadom poslanca Kuriaka. Ten totiž nedávno vyhlásil, že napriek horúčavám by mali ženy chodiť zahalené a neodhaľovať tak svoje prednosti. "Myslíte, že sme vhodne oblečené k vode aj podľa noriem pána poslanca Kuriaka? Nerada by som sa dopúšťala pohoršenia," vtipne vtedy poznamenala v popise fotografie na sociálnej sieti Cigániková.