Prinajmenšom zaskočení zostali policajti v Brne. Boli totiž privolaní na pomoc seniorovi, ktorý si tak trochu nevedel rady s rovnováhou. Pod vplyvom alkoholu sa chytil do pasti.

Do nepríjemnej situácie sa starší pán dostal svojpomocne. Krušné chvíle zažil v utorok (2.8.) poobede 74-ročný dôchodca v Židenicích, v Brne. Namiesto poobedného šlofíka zvolil radšej prebratie v podobe pár poldeci a to sa mu aj vypomstilo. V podguráženom stave sa mu podarilo spadnúť z múrika do opusteného objektu. Aby toho nebolo málo, zamotal sa do ostnatého drôtu a potreboval asistenciu pri vyslobodení. Jeho noha bola zakliesnená medzi ostnatým drôtom tak nešikovne, že by si sám nepomohol.

Policajná hliadka sa mu snažila pomôcť čo najšetrnejšie, aby mu nespôsobila žiadne zranenia. Muž priznal, že toho dosť popil. Na otázku policajtov, čo všetko pil odpovedal krátko a výstižne: „Všetko možné."

Záchranná akcia sa nakoniec podarila úspešne dokončiť, muž ale dychovej skúšky nebol schopný. Ledva prešiel s policajtmi pár metrov a už sa sťažoval, že padá. Po následnom ošetrení škrabancov a odrenín tak zamieril rovno na záchytku.