Sociálka jej odobrala syna hneď po pôrode: Náhradná matka bábätko zabila!

Laura Corkillová sa svojho synčeka, Leilanda-Jamesa, ešte v roku 2020 pokúšala dostať späť. Sociálka však bola proti. Po prvých narodeninách bábätka nakoniec došlo k tragédii. Pestúnska matka, ktorú vybrala samotná sociálka, chlapca zabila.

Dieťa pritom pani Corkillovej zobrala sociálka proti jej vôli. Stalo sa tak už 48 hodín od jeho narodenia, píše Daily Mirror. Sociálna pracovníčka ho odviedla priamo z nemocnice. „Vtedy sa mi zničil svet,“ cituje portál zdrvenú matku odvolávajúc sa na britský spravodajský portál BBC. Pestúnsku matku, Lauru Castleovú, v máji toho roku právoplatne odsúdili na doživotie za vraždu 13-mesačného chlapčeka. Dieťa malo utrpieť smrteľné poranenia hlavy.

Pani Corkillová však mala problémy už v minulosti. Sťažovala sa na domáce násilie v súvislosti so svojím mužom. Sociálka to vtedy vyriešila po svojom, zobrali jej deti a jej násilného muža neriešila. Keď bola tehotná s Leiland-Jamesom, bola v rukách neziskovky dúfajúc, že minulosť môže hodiť za hlavu. Sociálne služby mali byť pritom podľa nej spokojné s jej prípravou na dieťa. Ešte pred pôrodom ju sociálka ubezpečovala, že neexistuje dôvod, pre ktorý by jej dieťa mali zobrať.