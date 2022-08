Vyspelým krajinám nestíhame: Slováci majú aj psychologický problém, dobiehanie bude len ťažšie

Tempo približovania Slovenska vyspelým krajinám EÚ sa výrazne znižuje, ukázala to analýza Inštitútu finančnej politiky. Analytik INESS Radovan Ďurana tvrdí, že aby sme dobiehali Nemecko, musíme kráčať dvojnásobným tempom.

Podľa IFP sa tempo nášho približovania vyspelým krajinám EÚ výrazne znižuje. Nie je to však čiastočne aj tým, že sme sa im v minulosti skokovo priblížili, a to znižovanie tempa je teda logické?

- Uvažujete dobrým smerom. My sme už pozbierali nízko visiace ovocie - zrušili sme komunizmus, zaviedli sme trhový mechanizmus, zaviedli sme obchodné právo, ktoré je vhodné pre fungovanie trhu a ochranu vlastníctva, a prilákali sme veľké množstvo zahraničného kapitálu, ktorý nám tu v podstate zadarmo radikálne zvýšil produktivitu práce. A každé ďalšie dobiehanie už bude len ťažšie, pretože ono sa už opiera o náročnejšie stimuly.

O akých stimuloch hovoríme?

- Teraz to už nie je len o tom, koľko peňazí sem príde, ale aj o tom, aké peniaze sem prídu. Zjednodušene povedané, keď sem príde automobilka, neznamená to skokový rast v produktivite. Potrebovali by sme investorov iného druhu, ktorí budú vyžadovať viac rozumu v slovenských hlavách.

Lenže ten rozum v slovenských hlavách im nevieme v dostatočnej miere ponúknuť, pretože my tu nemáme tú historickú bázu, vďaka ktorej by sme mali kvalitné vysoké školy, ktoré by dokázali produkovať kvalitný ľudský kapitál. Tá menšia časť Slovákov s vysokým potenciálom preto často odchádza do zahraničia a o tento kapitál Slovensko prichádza.

Ďalej, či sa nám to páči, alebo nie, vstupuje do toho aj kultúra a psychológia. Nie je to len o tých inštitúciách a pravidlách, ktoré v krajine formálne platia. Slováci, a, bohužiaľ, aj mnohí politici, sa riadia heslom ‚kto neokráda štát, okráda rodinu‘, závidia druhým úspech a majetok a nechvália úsilie.