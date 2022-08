Odborníci tŕpnu, každým dňom je to horšie: Rusi držia Európu v šachu, hrozí druhý Černobyľ!

Organizácia spojených národov (OSN) varuje, že najväčšia európska jadrová elektráreň na Ukrajine „je kompletne nekontrolovaná“. Povedal to šéf OSN pre jadrové záležitosti s tým, že to vyvoláva obavy z ďalšej obrovskej katastrofy podobnej tej v Černobyle.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) prosí Rusko a Ukrajinu, aby umožnili odborníkom prístup do Záporožskej jadrovej elektrárne s cieľom zastabilizovať situáciu a vyhnúť sa havárii. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi tvrdí, že situácia je každým dňom horšia a nebezpečnejšia. Grossiho citoval britský bulvár Daily Mail. Grossi zároveň zdôrazňuje, že fyzická integrita elektrárne nebola rešpektovaná. Odôvodňuje to ostreľovaním na začiatku vojny. Rusko a Ukrajina sa pritom z ostreľovaní elektrárne obviňujú navzájom.

„Dochádza k paradoxnej situácii. Elektráreň na ukrajinskom území kontroluje Rusko. Ukrajinský personál naďalej riadi jadrové operácie. Údajne dochádza aj k násiliu,“ povedal Grossi. MAAE má podľa neho nejaké kontakty so zamestnancami. Tie však nie sú stabilné. „Nie sme si istí, či má komplex všetko, čo potrebuje,“ reagoval Grossi na to, že dodávateľský reťazec bol prerušený. Agentúra by potrebovala tiež vykonať „veľmi dôležité inšpekcie, aby zabezpečili, že jadrový materiál je chránený“. „Je ho tam veľa a treba ho kontrolovať,“ dodáva.

„Keď toto všetko pospájate dokopy, dostanete katalóg vecí, ktoré by sa nikdy nemali stať v žiadnom jadrovom zariadení,“ zdôrazňuje závažnosť situácie. Tvrdí, že podobné kontroly vykonali v Černobyle, ktorý sa taktiež stal terčom Rusov na začiatku vojny. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken nedávno obvinil Moskvu z toho, že elektráreň využíva ako „vojenskú základňu, z ktorej strieľajú na Ukrajincov vediac, že oni nemôžu strieľať späť, pretože by mohli zasiahnuť jadrový reaktor alebo skladovaný rádioaktívny odpad.“ „Toto posúva predstavu ľudského štítu na úplne inú a hrozivú úroveň,“ povedal Blinken.