Zakročia proti podvodom: Pochybným praktikám pri prepoisťovaní má odzvoniť, čo sa zmení?

Ministerstvo zdravotníctva SR chce minimalizovať podvodné prepoistenia. Po novom by nábor nemohli robiť finanční agenti či sprostredkovatelia. Má sa zabrániť aj zbieraniu prihlášok od ľudí na uliciach či v nákupných centrách.

Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Nábory pre zdravotné poisťovne by už nemali robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska, resp. ak sú zamestnancom takejto osoby. Týka sa to napríklad finančných agentov či sprostredkovateľov. Nemali by ich realizovať ani osoby, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť pre inú zdravotnú poisťovňu. Zmenou sa má podľa rezortu predchádzať vzniku konfliktu záujmov.

Pre osobu, ktorá nábor vykonáva, sa má stanoviť tiež maximálna suma odmeny za získanie poistenca. Tá by mohla byť najviac vo výške päť percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.

Novela tiež upravuje povinnosti zdravotnej poisťovne odmietnuť prijatie a potvrdenie prihlášky poistenca. Rezort chce stanoviť, že ak prihláška neobsahuje obligatórne zákonné náležitosti, nemôže ju zdravotná poisťovňa bez odstránenia nedostatkov akceptovať.

Akceptovať by tiež mali iba tie prihlášky, ktoré sa podajú elektronicky a budú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo prihlášky, ktorú podá osobne poistenec alebo osoba oprávnená konať za poistenca priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne.