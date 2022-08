Veronika Remišová sa vyjadrila ku koaličnej kríze: Tvrdé slová na adresu Sulíka!

Jediné dobré riešenie pre Slovensko je podľa ministerky investícií a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej pokračovanie štvorkoalície. To je podľa jej slov jediná alternatíva, s ktorou v jej strane aktuálne pracujú. Remišová poukázala, že Slovensko momentálne čelí celosvetovej inflácii, európskej energetickej kríze a na Ukrajine je vojna.

Remišová poukázala, že Slovensko momentálne čelí celosvetovej inflácii, európskej energetickej kríze a na Ukrajine je vojna. "Odchádzať z vlády v takejto situácii je zbabelosť. Verím, že kolegovia spor urovnajú, lebo je to osobný spor," vyhlásila šéfka Za ľudí.

Nezhody medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) označila za malicherné a v momentálnej kríze za absolútne nepodstatné. "Prekáža mi a hlboko ma otravuje, že namiesto odborných tém a riešení pre ľudí celé leto koaliční partneri otravujú ľudí koaličnou krízou, ktorú rozdúchali," poznamenala Remišová.

Ak chce Sulík odísť z vlády, mal by to podľa jej slov spraviť po zime, keďže reálne hrozí, že Rusko prestane dodávať do Európy plyn a Európska únia bude mať problém. "Nech je frajer a nech odíde po zime. Avšak teraz meniť človeka na poste ministra hospodárstva je nezodpovednosť a zbabelosť," vyhlásila.

Remišová reagovala aj na medializované informácie o finančnej situácii v Za ľudí. Odmietla, že by v strane mali finančné problémy. Priznala pôžičky, ktoré, ako tvrdí, sú zverejnené a strana ich riadne spláca. Deklaruje, že nemajú problém vydokladovať akúkoľvek položku.