Mladí ľudia majú výrazné medzery v udalostiach z augusta 1968: Výsledky prieskumu sú nelichotivé

Každý tretí Slovák do 35 rokov nemá názor na okupáciu Československa v auguste 1968. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre spoločnosť Globsec od 27. apríla do 10. mája na vzorke 3013 respondentov.

Prieskum ukázal, že obyvatelia Slovenska majú medzery v poznaní dejín a historických udalostí. Na otázku, ako hodnotia inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa a 20-ročnú ruskú okupáciu, odpovedalo 14 percent respondentov, že obsadenie a následnú normalizáciu vníma pozitívne. Zatiaľ čo každý piaty respondent nevedel na danú otázku odpovedať. Viac ako polovica opýtaných, a to 66 percent, vníma udalosti augusta 1968 a 20-ročnú okupáciu krajiny negatívne. Mečiar hovoril o rovnosti, Mikloško o konci ČSFR a Kňažko sa tešil: Deklarácia o zvrchovanosti SR má už 30 rokov Podľa analytičky Globsecu Kataríny Klingovej je obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy jednou z historických udalostí, ktoré sú dlhodobo vnímané negatívne. Už v rámci výskumu Inštitútu pre verejné otázky v roku 2018 bola invázia vnímaná 61 percentami respondentov ako najnegatívnejšia historická udalosť z uvedených. Výsledky ukázali, že slabé poznatky o spomínaných udalostiach majú najmä mladí ľudia. Zatiaľ čo 78 percent respondentov starších ako 65 rokov vníma tieto udalosti negatívne, rovnako tak ich vníma 55 percent opýtaných vo veku 25 až 34 rokov. Veľké percento mladých Slovákov nevie, ako má dané historické udalosti zhodnotiť. pokračovanie ‹ 1 2 ›