Slovenská rodina môže ušetriť až 500 € ročne! 10 tipov, ako neplytvať potravinami

Výkyvy počasia, sucho, vojnový konflikt na Ukrajine – aj to sú dôvody, ktoré vyvolávajú tlak na ceny a dostupnosť potravín. Mnoho Slovákov v tomto období prehodnocuje svoje nákupy tak, aby mohli ušetriť v období inflácie.

Pri nákupoch zvažujú viac ako predtým, čo si nakúpiť, vybrať a či nakupovať len v akciách. Preto znie až paradoxne, že priemerná trojčlenná rodina ročne vyhodí do koša potraviny v hodnote 500 eur. Poradíme vám, ako neplytvať, čím pomôžete nielen svojim peňaženkám, ale aj planéte.

Najvyšší čas zamyslieť sa

Priemerná slovenská rodina minie na potraviny až pätinu svojich výdavkov. Je preto až neuveriteľné, že na Slovensku zároveň priemerne pripadá na jedného človeka viac ako sto kíl potravinového odpadu za rok. Ak by sme neplytvali jedlom, bežná domácnosť by dokázala ušetriť až 500 eur ročne. Ušetrené peniaze by tak mohla využiť na nákup iných tovarov a služieb.

„Najčastejšie v koši končí pečivo, ovocie a zelenina či zvyšky vareného jedla. V Tescu sme sa pred niekoľkými rokmi zaviazali, že zabezpečíme, aby žiadne potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu u nás neskončili ako odpad. A dnes už 91 % nepredaných potravín darujeme ľuďom v núdzi alebo ako krmivo pre zvieratá. Avšak práve v domácnostiach, u nás doma, vieme spraviť omnoho viac, keď si osvojíme základné tipy a triky, ako všetky potraviny, ktoré sme si už nakúpili, aj naozaj spotrebovať a nevyhodiť ich,“ hovorí riaditeľka komunikácie v spoločnosti Tesco, Katarína Pšenáková.

V téme plytvania jedlom nie sme ľahostajní

Slováci najčastejšie nadbytočné potraviny zamrazujú alebo kompostujú, nákupy potravín si vopred plánujú a dávajú ich aj domácim zvieracím miláčikom.

„Začať môže aj každý sám od seba. Na nákup sa vyberte až po tom, keď skontrolujete chladničku, nenakupujte hladní a ovocie či zeleninu nakupujte v množstvách, ktoré stihnete spotrebovať. Aj týmito malými krokmi vieme pomôcť našim peňaženkám, ale aj planéte,“ odporúča K. Pšenáková. Inšpirujte sa tipmi, ako neplytvať potravinami, ktoré Tesco pripravilo v spolupráci s partnerom Free Food.

1. Nenakupujte hladní

Vedeli ste, že hladní máme nielen pohnútky nakupovať kalorickejšie a nezdravšie jedlá, ale aj iné veci, ktoré vôbec nepotrebujeme? Nenechajte sa oklamať vlastným žalúdkom a pred návštevou obchodu sa občerstvite aspoň pohárom džúsu alebo drobným jedlom.

2. Plánujte nákupy

Nakupujte radšej častejšie a v menších množstvách. Naplánujte si váš jedálny lístok na tri dni dopredu a berte pri tom do úvahy obsah vašej chladničky, špajzy či chlebníka. Vytvorte si nákupný zoznam toho, čo potrebujete dokúpiť. Aby ste naozaj nakúpili len to, čo máte na zozname, nenakupujte hladní a nakupujte na váhu.

3. Sledujte dátumy

Podľa toho, kedy chcete potravinu konzumovať, voľte dátum spotreby alebo štádium zrelosti. Zľutujte sa napríklad nad zrelými single banánmi, ktoré by inak pravdepodobne skončili v koši. Dátum minimálnej trvanlivosti uvádza približný dátum, dokedy si potravina uchová svoju predpokladanú kvalitu. Konzumovať ich môžete bezpečne aj po tomto dátume.

4. Majte prehľad o potravinách v chladničke

Chladničku by ste mali udržiavať čistú, neprepĺňať ju a udržovať v nej teplotu od 1 do 5 °C. Všeobecne platí, že vo dvierkach a vrchných častiach chladničky je teplota najvyššia. Umiestnite sem otvorené zaváraniny, konzervy, omáčky, džemy, mliečne výrobky, vajíčka, varené jedlá, otvorené mlieko či mäsové výrobky.

5. Meňte umiestnenie jedla

Pri novom nákupe presuňte staršie potraviny dopredu a nové dozadu.

6. Skladujte správne

Správnym skladovaním potravín im dokážete predĺžiť život a šetríte tak aj vašu peňaženku. Do chladničky nepatrí cibuľa, cesnak, zemiaky, avokádo, baklažán, cuketa, uhorky, tekvica, paradajky, nezrelé ovocie či chlieb. Zemiaky skladujte na suchom, chladnom mieste, kde nie je cibuľa. Jablká neskladujte s ostatným ovocím, pretože rýchlejšie dozreje. Pri koreňovej zelenine nezabudnite odrezať listy a vňať, rýchlejšie sa s nimi kazí. Mäso uskladňujte v pôvodnom balení, zabránite tak kontaminácii baktériami. V mrazničke vydrží až šesť mesiacov.

7. Varte bez odpadu

Ak vám po celom týždni zostane viacero načatých potravín, nebojte sa experimentovať. Prezreté ovocie použite do koláča či smoothie, starší chlieb zapečte v rúre so syrom na hrianku, kúsky zeleniny môžete využiť na guľáš, ragú či ražniči. Zvyšky vareného mäsa môžete použiť napríklad na nátierku.

8. Podeľte sa

Ak vám ostane viac jedla, ako ste schopní skonzumovať, včas ho ponúknite známym, susedom či kolegom v práci.

9. Uchovávajte potraviny čo najdlhšie

Potravinám, ktoré nedokážete v najbližšom čase skonzumovať, môžete predĺžiť životnosť konzervovaním, sušením či mrazením.

10. Kompostujte

Bioodpad tvorí väčšinu odpadu domácností, no nemusí končiť na skládkach. Kompost pohltí množstvo odpadu z kuchyne aj záhrady a premení ho na kvalitné organické hnojivo.