Prasiatko ovláda základné triky ako pes: Vie poprosiť, sadnúť a ešte aj čosi mimoriadne navyše!

Toto prasiatko nie je len obyčajný domáci miláčik. Volá sa ako čarodejník Merlin a skutočne dokáže malé zázraky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mina Alali (24) sa rozhodla, že dokáže svetu, aké vedia byť prasiatka múdre, a že základné triky sa nemusí vedieť naučiť len pes. O svojho krochtajúceho miláčika sa stará už päť mesiacov, a tak sa rozhodla, že ich spoločné puto zocelí výcvikom. Prasiatko menom Merlin bolo natoľko šikovné, že sa jej ho podarilo priučiť viac ako 20 trikom!

Mesiace výcviku

Ako sa jej to podarilo? Boli to mesiace vytrvalého tréningu, ale dopomohla si aj technológiami. Mina zakúpila prasiatku tlačidlá, prostredníctvom ktorých s ňou dokáže komunikovať. Ide o tréningovú pomôcku pre domáce zvieratá, kde len nahráte hovorené slová, a po stlačení vašim miláčikom sa prehrá zvuk. Vďaka reakcii majiteľa na prehrávané frázy sa tak zviera naučí čo očakávať keď danú vetu „povie".

Špeciálne tlačidlá

Najlepšie na tlačidlách je to, že je možné do nich zadať akúkoľvek frázu. A presne v tomto bode sa to rozhodla Američanka vylepšiť. Za každú frázu ako „som hladný" alebo „je čas sa zobudiť", pridala slovíčko, ktoré naučilo prasiatko novú vlastnosť. Nadávať.