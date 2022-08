Inžinier NASA vtipkuje o tom, čo nie je povolené vo vesmíre: Detaily o pikantnom zákaze!

Vesmír je pre nás stále veľkým otáznikom a z každej jeho návštevy vyplývajú len ďalšie otázniky. Vedec z NASA, Smythe Mulikan, poodhalil niečo zo zákulisia vesmírnych operácií. Čo sa vo vesmíre nikdy nestalo?

Na zozname vecí, ktoré nie sú povolené v nulovej gravitácii, by mohla byť aj masturbácia. Vedec z NASA, Smythe Mulikan, nedávno žartoval, že existujú prísne pokyny týkajúce sa samotného nasadenia v nulovej gravitácii, pretože najmenšia nebadateľná kvapôčka tekutín by mohla spôsobiť chaos na palube.

Mulikan, inžinier, ktorý má zmluvu s vesmírnou agentúrou, dostal nedávno otázky o sólo vesmírnom sexe počas podcastu s americkým komikom Conanom O’Brienom. Moderátor nočnej talkshow Conan sa pýtal inžiniera NASA, či niekedy poslal porno na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Vedec to poprel s tým, že na palube ISS existujú pravidlá, ktoré sú namierené proti masturbácii. Kvôli zákazu tekutín by to mohlo byť problematické.

Je pochopiteľné, že sex a masturbácia vo vesmíre môžu byť logistickou nočnou morou s problémami siahajúcimi od tekutín až po zmenšujúce sa mužnosti, ale je to naozaj na zozname záujmov NASA? Je nepravdepodobné, že NASA mala oficiálnu debatu so svojimi vesmírnymi silami, ktoré im povedali, aby sa na palube ISS nezúčastňovali osamote. Celá táto téma bola nastolená na komediálnom podcaste, a nie na prísnej vedeckej diskusii.

Diskusia sa otvorila hlavne kvôli tomu, že ľudia sa približujú k verejným vesmírnym misiám na Mesiac a Mars. NASA teda priznala, že zvažovala štúdium sexu vo vesmíre. Zdá sa totiž, že nulový sex bude „rozhodujúci“ pre astronautov, ktorí budú musieť stráviť roky mimo Zeme. Ide o reakciu na návrh štúdie tímu piatich kanadských akademikov, ktorí vyzvali vesmírne organizácie, aby prijali novú disciplínu „vesmírna sexuológia“.

„Pochopenie sexu a toho, ako bude fungovať v prostredí s nízkou gravitáciou, je nevyhnutné pre úspech misií v hlbokom vesmíre a budovanie osád mimo zeme,“ uviedli akademici z Concordia University v Montreale. Zatiaľ čo ľudia, ktorí idú do vesmíru na dlhé obdobie, sú v súčasnosti profesionálnymi astronautmi, v budúcnosti by to mohli byť vesmírni turisti čiže aj tí ľudia, čo tvoria pár.

NASA má za sebou históriu obozretnosti v otázke sexu medzi astronautmi, pričom predtým uviedla, že „žiadni ľudia nikdy nemali sex vo vesmíre“. „V prvom rade nám ide o zaistenie zdravia a bezpečnosti členov posádky vo vesmíre na dlhé časové obdobia,“ povedal hovorca NASA pre portál Mic.