Nevinná zábavka sa zmenila na zlý sen: Mladej žene zostali len oči pre plač a invalidný vozík

Britka Kerry Donaldson (25) si krátila voľné chvíle inhalovaním oxidu dusného. Skrátka si užívala smiešny hlas z balónikov, ktorý všetci tak dobre poznáme. Avšak po smiechu býva plač, čo tak bolo aj v prípade mladučkej Kerry.

Kerry Donaldson z Newhamu v Londýne, začala v roku 2017 inhalovať oxid dusný z balónikov. Táto zábavka však netrvala dlho a rýchlo to prerástlo do trojdňových záchvatov, ktoré spôsobili, že zvracala niekoľko dní. Ešte viac sa to ale zhoršilo po troch rokoch, kedy musela absolvovať sériu ciest do nemocnice, kvôli znecitliveniu rúk a nôh.

Celá situácia vyvrcholila v januári 2022, kedy jej lekári oznámili to, čo nikdy nechcela počuť, píše portál LADbible. „Onedlho na to som začala strácať cit v nohách a rukách. Išla som do nemocnice a bola som k lekárom naozaj úprimná, pokiaľ išlo o používanie oxidu dusného. Moje hladiny B12 boli tak nízke, že mi nasadili injekcie B12," zdôverila sa.

Po hospitalizácii sa dozvedela, že jej zlozvyk viedol k vydutiu platničky v dolnej časti chrbta, čo spôsobilo, že nemohla chodiť. Kerry, ktorá pred zdrvujúcou diagnózou pracovala ako recepčná, je teraz odkázaná na nepretržitú starostlivosť od svojej rodiny a na pohyb musí používať invalidný vozík. „Veľa ľudí si myslí, že je to len trocha zábavy a nemôže to nijako ublížiť vášmu telu. Neustále ma to bolí, ale už som si na bolesť zvykla. Už si ani nepamätám, aký je to pocit nemať bolesť," vyjadrila sa 25-ročná žena.

Šesť mesiacov po diagnóze zdieľa svoj príbeh v snahe zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách používania oxidu dusného. „Je potrebné oveľa viac vzdelávať o používaní oxidu dusného. Nemyslím si, že veľa ľudí vie o možných účinkoch," vysvetľuje. Kerry to považovala za zábavnú aktivitu a nepredpokladala, že by jej mohla nejak uškodiť. Priznáva však, že v tejto téme bola veľmi nevzdelaná. „Robila som to zvyčajne cez víkendy," spomína. „Bola to spoločenská záležitosť, robil to každý. Naozaj som nevedela aké škody to môže spôsobiť," hovorí.