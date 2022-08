Obzvlášť krutý spôsob mučenia: Nechutné, čoho sa ruskí okupanti dopustili na zajatom Ukrajincovi

"Ako splnomocnenec ukrajinského parlamentu pre ľudské práva som sa obrátil na úrad generálneho prokurátora, aby preveril fakty ohľadom vojnového zločinu, porušujúceho ženevský dohovor (o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami)," uviedol Lubinec. Zdôraznil, že mučenie je neospravedlniteľným zločinom, za ktorý páchateľ a veliteľ jeho jednotky musí niesť zodpovednosť.

Video, ktorého časť sa objavila v sociálnych sieťach, zachytáva ruského vojaka, ako odlamovacím nožom kastruje spútaného ukrajinského zajatca.

Appeared video where a #Russian soldier doing castration of #Ukrainian POW(prisoner of war). A photo of that #Russian animal is attached here.



I won't post that video here.



1/3#RussianWarCrimes #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/PITtkvrs2C