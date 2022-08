Blaha reaguje na rozhodnutie súdu v spore s prezidentkou: Čo podľa neho potvrdilo? Rázne slová!

Rozhodnutie Krajského súdu (KS) v Bratislave potvrdzuje, že na Slovensku už sloboda slova nič neznamená a ľudia sú na pokyn najvyšších ústavných činiteľov prenasledovaní za svoje názory. Konštatuje to podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v reakcii na rozhodnutie súdu, ktorý v plnom rozsahu potvrdil, že Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky Zuzany Čaputovej.

Rozhodnutie súdu ho podľa jeho slov neprekvapuje. "V kontexte systematických útokov vládnej moci na slovenskú opozíciu ma rozhodnutie krajského súdu nijako neprekvapuje. Iba to potvrdzuje, že na Slovensku už sloboda slova nič neznamená a ľudia sú na pokyn najvyšších ústavných činiteľov prenasledovaní za svoje názory," uviedol Blaha v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca strany Ján Mažgút.

Samotné rozhodnutie o jeho odvolaní ešte neobdržal, k ďalším právnym krokom sa vyjadrí až po tom, ako mu bude doručené rozhodnutie. Nepáči sa mu však, že prezidentka sa k nemu dostala skôr ako on. Podľa neho to vyvoláva ďalšie otázniky nad tým, do akej miery prezidentka zneužíva svoje právomoci a do akej miery možno ešte o Slovensku hovoriť ako o právnom štáte.

Je presvedčený, že z politického hľadiska ide o ďalší dôkaz toho, že hlava štátu nevie zniesť ani elementárnu politickú kritiku. Odkazuje, že pravda sa umlčať nedá. Útoky prezidentky na slobodu slova opozičných poslancov označil za malicherné, úzkoprsé a detinské.