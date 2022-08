Moment, na ktorý sa čakalo: Z Odesy vyplávala prvá loď s cenným nákladom

Z ukrajinského prístavu Odesa vyplávala v pondelok ráno loď s nákladom ukrajinských obilnín. Ide o prvú loď, ktorá prepravuje obilie z Ukrajiny na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN. S odvolaním sa na turecké úrady o tom informovala agentúra AFP.

Nákladná loď Razoni sa plaví pod vlajkou Sierry Leone, je naložená kukuricou a smeruje do Libanonu. Podľa tureckého experta na pohyb lodí v Bosporskom prielive a v regióne Yörüka Išika by Razoni mala do ústia Bosporu doraziť v utorok okolo poludnia.

Ďalšie konvoje lodí s nákladom ukrajinského obilia budú nasledovať, pričom budú rešpektovať námorný koridor a dohodnuté formality v súlade s dohodou dosiahnutou s Ruskom 22. júla, uviedlo vo svojom vyhlásení turecké ministerstvo obrany.

Loď Razoni bola postavená v roku 1996, má dĺžku 186 metrov a šírku 25 metrov a jeho kapacita je 30.000 ton nákladu. Ukrajina a Rusko – separátne – podpísali 22. júla s Tureckom a OSN prelomovú dohodu zameranú na zmiernenie celosvetovej potravinovej krízy spôsobenej zablokovanými dodávkami obilia z oblasti Čierneho mora.

Následne bolo minulú stredu v Istanbule – takisto podľa dohôd z 22. júla – oficiálne otvorené Spoločné koordinačné centrum (JCC) zodpovedné za kontrolu vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more.