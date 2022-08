Sú spolu dva roky a ešte to nerobili: Keď zistíte, o čo ide, chytíte sa za hlavu

Pre väčšinu ľudí je bozkávanie prirodzenou súčasťou vzťahu, avšak nie pre tento párik, ktorý onedlho oslávi 2-ročné výročie.

Kaitlyn O'Neall prezradila, že sa so svojím priateľom ešte ani raz nebozkávala. Ľudia ju za to kritizujú a navrhujú jej, aby to proste urobila. Veľa ľudí napísalo, že jej priateľ je pravdepodobne gay alebo že sú len kamaráti, prípadne “kamaráti s výhodami”.

Povedala si, že kvôli svojmu náboženského presvedčeniu bude mať sex až po svadbe. Rozhodnutie počkať aj s bozkom urobila rok predtým, ako spoznala svojho terajšieho partnera. “Nakoniec som sa rozhodla, že sa nechcem bozkávať, chcem si to nechať pre svojho budúceho manžela. Vždy som sa na bozkávanie pozerala ako na veľmi intímnu vec,” povedala Kaitlyn.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

Ako píše denník The Sun, obaja si sadli a porozprávali sa o svojich názoroch. “Boli sme najlepší priatelia a potom sme sa do seba zamilovali, tešíme sa na spoločnú budúcnosť,” povedal priateľ Drew.

Párik tvrdí, že išlo o spoločné rozhodnutie. Kaitlyn svoj príbeh zverejnila, aby ukázala, že veci sa dajú robiť inak. “Nemusíte mať vzťah podľa zaužívaných štandardov, stále môže byť vyvážený a prosperujúci,” dodala na záver.