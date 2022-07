Chlapec si išiel zaplávať, nasledoval hrozivý sled udalostí: Bojuje s takmer nulovou šancou na prežitie

13-ročného Caleba Ziegelbauera museli hospitalizovať kvôli nebezpečnej amébe, ktorá sa mu dostala do mozgu. Zdrvená rodina sa snaží vyzbierať peniaze na jeho liečbu.

Améba je bunkový organizmus, ktorý mení svoju formu. Caleb prišiel do kontaktu so život ohrozujúcou infekciou pri plávaní na pláži Port Charlotte. O päť dní neskôr sa sťažoval na bolesť hlavy, nasledovali horúčky a dezorientácia. Ihneď ho odviezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali meningitídu. Doktori potvrdili, že chorobu spôsobuje spomínaná améba. Vo väčšine prípadov nakazení netrpia bolestivými príznakmi, no niekedy améba napadá tráviaci systém a spôsobuje hnačku alebo vredy v črevách a pečeni.

“Ľudia sa často nedostanú do nemocnice včas. Dúfam, že my áno,” povedala Calebova teta Katie Chiet pre NBC2. “Má najmilšiu dušičku, ale zároveň je veľmi silný. My bojujeme tu vonku a on so svojím malým srdiečkom vnútri,” dodala ďalšia teta Elizabeth Ziegelbauer. Rodina si uvedomila až po niekoľkých dňoch, že kritický stav mohlo zapríčiniť plávanie. Podľa odborníkov ide o nezvyčajné ochorenie, ktoré v Spojených štátoch za posledných 60 rokov prežili iba 4 zo 154 nakazených.