Náhla strata čuchu nemusí znamenať, že máte covid: Vedeli ste, že môžete trpieť touto chorobou?!

Aj keď sa v dnešnej dobe strata čuchu spája s ochorením na koronavírus nemusí tomu byť len tak. Tento príznak môže znamenať aj niečo o čosi vážnejšie.

Americkí vedci sa venovali náhlej strate čuchu u ľudí. Na pozore by sa mali mať hlavne osoby stredného a vyššieho veku. Ak prídete z ničoho nič o čuch, nemusí to znamenať len to, že ste sa nakazili vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje Covid-19. Podľa najnovších zistení môže ísť o niečo omnoho vážnejšie. Správu priniesla agentúra Famous.

Vedecká štúdia neurológov z USA spája stratu čuchu s Alzheimerovou chorobou. Výskum skúmal 500 dospelých ľudí. Z pozorovania vyplýva, že jedinci, ktorý náhle prišli o čuch, mali dvakrát väčšiu šancu, že dostanú Alzheimerovu chorobu.

„Strata čuchu je totiž ukazovateľom zmien v mozgu súvisiacich so stratou pamäti," uviedol hlavný autor štúdie, profesor Jayant Pinto z Chicagskej univerzity. Včasné odhalenie choroby je zatiaľ jediná šanca, ako závažné neurodegeratívne ochorenie zbrzdiť a dopriať tak človeku aspoň ako-tak dôstojný a kvalitný život.

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimer začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase. Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní starnutiu, stresu či depresii. Choroba je najčastejšou formou demencie.

Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 - 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.