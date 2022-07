Nemal sa to nikto dozvedieť! Trumpov zať odhalil príšerné pomery v Bielom dome: Toto sa stalo Ivanke

Na údajne tyranské správanie Johna Kellyho, niekdajšieho personálneho šéfa Bieleho domu za minulej americkej administratívy, vo svojej novej knihe upozorňuje Jared Kushner, zať exprezidenta Donalda Trumpa.

Kelly, ktorého Kushner označuje za človeka so správaním Jekylla a Hydea, vraj pri jednej príležitosti strčil do jeho ženy a prezidentovej dcéry Ivanky Trumpovej. Kelly podľa novín The Washington Post poprel obvinenia opísané v knihe pamätí, ktorá Kushnerovi vyjde 23. augusta.

"Jedného dňa vyšiel po rušnej debate z Oválnej pracovne, Ivanka prechádzala hlavnou halou v Západnom krídle a míňala ho. Nevedela, že je rozrušený, a pozdravila ho 'Ahoj, šéfe'. Kelly ju odstrčil a naštvane prešiel okolo," napísal Kushner v memoárovej knihe Breaking History: A White House Memoir (Prelomiť dejiny: pamäte z Bieleho domu). Jeho ženy sa takéto správanie nedotklo a nič si z neho nerobila, nahnevaný personálny šéf Bieleho domu tým vraj však "ukázal svoju pravú tvár".

"Nepamätám sa na nič z toho, čo tu opisujete. Je nepredstaviteľné, že by som niekedy strčil do ženy. Neprijateľné," reagoval generál vo výslužbe Kelly na článok WP. Nepamätá si vraj, že by sa niekedy ospravedlnil za niečo, čo nikdy neurobil.

Podľa hovorkyne Ivanky Trumpovej je však Kushnerov opis udalosti správny. Kushner pridal tiež ďalšie prípady neprijateľného Kellyho správania voči Ivanke Trumpovej. Podľa neho vytvoril rigidný systém a vyčítal jej personálu, že ho porušuje. O jej iniciatívach, napríklad o zavedení plateného voľna z rodinných dôvodov alebo zľave na dani za dieťa sa vyjadroval ako o "Ivankiných malinkých projektoch".

Kelly sa podľa Kushnera správal mimoriadne agresívne k čínskym predstaviteľom v Pekingu v roku 2017. "V tej chvíli som Kellyho pochopil. Všetko pre neho bola hra, ako získať prevahu a kontrolu. Ponižoval ľudí, aby vybudoval vzťah z pozície moci. Potom využil svoj šarm a odzbrojil ich. Ľuďom sa uľavilo, že sa dostali do jeho priazne, "píše Kushner.