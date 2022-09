Naši štvornohí miláčikovia sú múdrejší ako si myslíme: Štúdia odhalila nové zistenie!

Podľa najovšej štúdie naše psy dokážu odhadnúť naše zámery bez toho, aby sme na nich vôbec museli prehovoriť. Ako je to vôbec možné?

Naše psíky sa vedia naučiť veľmi veľa z pozorovania nášho správania, dokážu vycítiť kedy sa cítime zle, kedy sa s nimi chystáme von a kedy len ideme do práce. Zo spoločného života s človekom sa pes naučil mnohé, ale najnovšia štúdia dokazuje, že má ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť.

Zdá sa, že psy vedia rozlíšiť či majú s nimi ľudia láskavé zámery alebo nie. Informuje o tom portál The Times, ktorý prebral štúdiu z odborného časopisu BioRxiv. Výskum sa zameral na to, ako sa budú chlpatí miláčikovia správať, ak im človek odoprie potravu. Vedci im nedali pamlsky v dvoch prípadoch - schválne alebo maškrtu "náhodou" pustili. Vyzerá to tak, že pes vie rozoznať kedy je na neho majiteľ zlý a kedy je proste len nešikovný.

Tím z Veterinárnej univerzity vo Viedni skúmal 96 psov rôznych plemien a rôzneho veku. Zisťovali, či dokáže zviera reagovať na ľudské zámery. Napríklad či sa môžu vzoprieť a rozhodnúť niečo neurobiť.